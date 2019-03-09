Фанаты обратились к игрокам ПСЖ: "Купите себе новые яйца"
Фанаты обратились к игрокам ПСЖ после вылета команды из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Манчестер Юнайтед" (2:0; 1:3).
"Спустя почти два года после худшего унижения, которому подвергались болельщики ПСЖ, мы снова стали посмешищем для Европы. Вина лежит на игроках, неспособных принять их статус и ожидания, возложенные на них. Мы не позволим игрокам, у которых нет гордости, замарать честь нашего клуба в грязи. Мы ждём большего уважения, больше борьбы, большего профессионализма и больших амбиций от тех, кто обязан защищать наши цвета. Мы, преданные поклонники ПСЖ, продолжим поддерживать наш клуб, который заслуживает лучшего, чем несколько наёмников, больше заинтересованных в ежегодном увеличении зарплаты. Купите себе новые яйца или убирайтесь!" - говорится в открытом письме объединения болельщиков "Collectif Ultras Paris", опубликованном в твиттере.
Напомним, что ПСЖ вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала третий сезон подряд. В прошлом году парижан выбил "Реал", а в позапрошлом - "Барселона".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19