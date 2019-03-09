Фанаты обратились к игрокам ПСЖ: "Купите себе новые яйца"

Фанаты обратились к игрокам ПСЖ после вылета команды из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Манчестер Юнайтед" (2:0; 1:3).

"Спустя почти два года после худшего унижения, которому подвергались болельщики ПСЖ, мы снова стали посмешищем для Европы. Вина лежит на игроках, неспособных принять их статус и ожидания, возложенные на них. Мы не позволим игрокам, у которых нет гордости, замарать честь нашего клуба в грязи. Мы ждём большего уважения, больше борьбы, большего профессионализма и больших амбиций от тех, кто обязан защищать наши цвета. Мы, преданные поклонники ПСЖ, продолжим поддерживать наш клуб, который заслуживает лучшего, чем несколько наёмников, больше заинтересованных в ежегодном увеличении зарплаты. Купите себе новые яйца или убирайтесь!" - говорится в открытом письме объединения болельщиков "Collectif Ultras Paris", опубликованном в твиттере.

Напомним, что ПСЖ вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала третий сезон подряд. В прошлом году парижан выбил "Реал", а в позапрошлом - "Барселона".

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