Фанаты "Осасуны" во время матча с "Реалом" желали смерти Рамосу
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос подвергся обструкции во время матча 23-го тура Примеры против "Осасуны".
С первых минут встречи фанаты памплонской команды освистывали защитника "сливочных", а позднее вовсе стали распевать "Сдохни, Рамос".
После того, как 33-летний центрбек забил гол в ворота "Осасуны", в него швырнули зажигалку.
В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 29 матчей и отличился 6 голами.
Не пропустите: Рамос установил рекорд чемпионата Испании. | http://soccernews.ru
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|Валенсия
|20
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|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
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|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
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|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|14
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|Эспаньол
|20
|14