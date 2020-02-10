Фанаты "Осасуны" во время матча с "Реалом" желали смерти Рамосу

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос подвергся обструкции во время матча 23-го тура Примеры против "Осасуны".

С первых минут встречи фанаты памплонской команды освистывали защитника "сливочных", а позднее вовсе стали распевать "Сдохни, Рамос".

После того, как 33-летний центрбек забил гол в ворота "Осасуны", в него швырнули зажигалку.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 29 матчей и отличился 6 голами.

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