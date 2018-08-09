Фанаты ПАОКа избили российских журналистов на матче со "Спартаком"

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Фанаты ПАОКа избили российских журналистов на матче со "Спартаком"
Российский журналист Иван Карпов рассказал о поведении греческих фанатов во время матча 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов ПАОК – "Спартак - 3:2. 

"Хулиган ПАОКа прорвался на медиа-трибуны и пытается догнать журналистов из России. Службы безопастности пытается его удержать, но так, как будто это близкий родственник. Фанаты здесь могут почти все", – написал Карпов в твиттере. 

После этого фанаты сумели прорваться в ложу прессы, избили журналистов и отобрали у них личные вещи и деньги.

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