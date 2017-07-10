Фанаты показали, каких еще татуировок не хватает Серхио Рамосу

Теги реал мадрид

Фанаты показали, каких еще татуировок не хватает Серхио РамосуФанаты продемонстрировали, каких еще татуировок не хватает капитану мадридского "Реала" Серхио Рамосу.

Свои мысли болельщики изложили в твиттере:

Напомним, Рамос рассказал, на кого он равнялся, придя в "Реал". | soccernews.ru

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