Фанаты помогли сборной Аргентины настроиться на матч с Нигерией

Аргентинские фанаты поддержали сборную Аргентины перед матчем третьего тура группового турнира Чемпионата Мира-2018 с Нигерией.

Фанаты пришли к отелю с игроками, которые увидев их вышли на улицу и спели вместе с ними.

Видео: фанаты помогают сборной.

Напомним, что аргентинцам для выхода в плей-офф ЧМ-2018 обязательно нужно побеждать.

Матч Нигерия - Аргентина состоится сегодня, 26 июня и начнется в 21:00 мск.

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