Фанаты признали стадион "Краснодара" лучшим в РПЛ

Болельщики признали футбольный стадион "Краснодара" лучшей ареной в чемпионате России.

Голосование проходило в инстаграме РПЛ. В финал вышел стадион "Краснодара" и "Газпром Арена". Стадион "Зенита" набрал 43 процента.

Стадион @FCKrasnodar стал лучшим в #ТинькоффРПЛ по итогам голосования болельщиков в Stories нашего Instagram!



В финале стадион «Краснодар» соревновался с «Газпром Ареной» и набрал 57% голосов #ЛучшийСтадионРПЛ pic.twitter.com/b8V0uElk0D — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 1, 2020

Напомним, стадион "Краснодара" был построен на деньги владельца клуба Сергея Галицкого и открыт в 2016 году.

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