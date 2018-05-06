Фанаты призвали Торреса стать игроком "Рейнджерса"
Болельщики призвали форварда мадридского "Атлетико" Фернандо Торреса продолжить карьеру в шотландском "Рейнджерсе".
Так, в твиттере 34-летнего нападающего начался бум с призывом игрока "матрасников" присоединиться к его бывшему партнеру по "Ливерпулю" Стивену Джеррарду в клубе из Глазго. Случилось это после сообщения, которое Торрес послал новому наставнику "Рейнджерса": "Я желаю тебе всего наилучшего в твоем новом приключении. Ты гораздо более квалифицирован для продолжения успешного пути в футболе, теперь в качестве тренера. Удачи в "Глазго Рейнджерс", Стиви".
Контракт Торреса с "Атлетико" истекает ближайшим летом.
Напомним, СМИ узнали, где продолжит карьеру Торрес. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
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|Партик Тистл
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|Килмарнок
|33
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|Росс Каунти
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|Гамильтон Академикалс
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|32
|10
|Мотеруэлл
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|11
|Данди
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|Инвернесс КТ
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|25