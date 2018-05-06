Фанаты призвали Торреса стать игроком "Рейнджерса"

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Фанаты призвали Торреса стать игроком "Рейнджерса"Болельщики призвали форварда мадридского "Атлетико" Фернандо Торреса продолжить карьеру в шотландском "Рейнджерсе".

Так, в твиттере 34-летнего нападающего начался бум с призывом игрока "матрасников" присоединиться к его бывшему партнеру по "Ливерпулю" Стивену Джеррарду в клубе из Глазго. Случилось это после сообщения, которое Торрес послал новому наставнику "Рейнджерса": "Я желаю тебе всего наилучшего в твоем новом приключении. Ты гораздо более квалифицирован для продолжения успешного пути в футболе, теперь в качестве тренера. Удачи в "Глазго Рейнджерс", Стиви".

Контракт Торреса с "Атлетико" истекает ближайшим летом.

Напомним, СМИ узнали, где продолжит карьеру Торрес. | soccernews.ru

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