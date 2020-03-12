Фанаты ПСЖ и "Боруссии" поддерживают команды возле стадиона
Болельщики ПСЖ и дортмундской "Боруссии" нашли способ поддержать свои команды в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Как сообщает Get French Football News, фанаты обеих команд собрались возле стадиона "Парк де Пренс". Фанаты парижан применяли петарды при праздновании голов.
Отмечается, что местные власти запретили установить возле стадиона большой экран для просмотра матча.
PSG’s fans outside the Parc des Princes’ réaction to Neymar’s opener. ( Le Parisien) pic.twitter.com/8kRVOlPIff— Get French Football News (@GFFN) March 11, 2020
German journalist @hotrott mixes with the PSG fans outside the Parc des Princes whilst PSG vs Borussia Dortmund behind closed doors just metres away. pic.twitter.com/pzqxaU7boT— Get German Football News (@GGFN_) March 11, 2020
La plus belle des tribunes #PSGBVB pic.twitter.com/I31s0GUw7v— (@ParisHS_) March 11, 2020
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|ПСВ
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|Группа B
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|М
|О
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|6
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|АЕК
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|6
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|6
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|6
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|О
|1
|Милан
|6
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|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
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|3
|Ланс
|6
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|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
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|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4