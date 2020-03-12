Фанаты ПСЖ и "Боруссии" поддерживают команды возле стадиона

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Фанаты ПСЖ и "Боруссии" поддерживают команды возле стадиона

Болельщики ПСЖ и дортмундской "Боруссии" нашли способ поддержать свои команды в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Get French Football News, фанаты обеих команд собрались возле стадиона "Парк де Пренс". Фанаты парижан применяли петарды при праздновании голов.

Отмечается, что местные власти запретили установить возле стадиона большой экран для просмотра матча.

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ПСЖ выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги Чемпионов

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