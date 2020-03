Фанаты ПСЖ и "Боруссии" поддерживают команды возле стадиона

Болельщики ПСЖ и дортмундской "Боруссии" нашли способ поддержать свои команды в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Get French Football News, фанаты обеих команд собрались возле стадиона "Парк де Пренс". Фанаты парижан применяли петарды при праздновании голов.

Отмечается, что местные власти запретили установить возле стадиона большой экран для просмотра матча.

PSG’s fans outside the Parc des Princes’ réaction to Neymar’s opener. ( Le Parisien) pic.twitter.com/8kRVOlPIff

German journalist @hotrott mixes with the PSG fans outside the Parc des Princes whilst PSG vs Borussia Dortmund behind closed doors just metres away. pic.twitter.com/pzqxaU7boT