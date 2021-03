Фанаты ПСЖ не давали спать игрокам "Барселоны" перед матчем

Поклонники ПСЖ ответили зеркальной акцией на действия фанатов "Барселоны" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов. Напомним, перед первой игрой в столице "Каталонии" болельщики "блауграны" собрались под окнами отеля, с котором жили игроки ПСЖ и всю ночь мешали игрокам отдыхать. Фанаты пели песни, били в барабаны и даже запускали фейерверки.

Такой же прием гостям устроили и парижане. Болельщики пускали салюты в 4 утра.

Французский журналист Робин Бэрнер подтвердил, что эта акция действительно была устроена поклонниками парижского клуба, которые решили отомстить "Барселоне" за поведение ее болельщиков.

#PSG fans have been seeing fireworks off outside the Barcelona team hotel in the middle of the night.



It's a response to what happened to PSG in Barca three weeks ago. https://t.co/Ztqeg9cXoq