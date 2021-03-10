Фанаты ПСЖ не давали спать игрокам "Барселоны" перед матчем
Поклонники ПСЖ ответили зеркальной акцией на действия фанатов "Барселоны" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов. Напомним, перед первой игрой в столице "Каталонии" болельщики "блауграны" собрались под окнами отеля, с котором жили игроки ПСЖ и всю ночь мешали игрокам отдыхать. Фанаты пели песни, били в барабаны и даже запускали фейерверки.
Такой же прием гостям устроили и парижане. Болельщики пускали салюты в 4 утра.
Французский журналист Робин Бэрнер подтвердил, что эта акция действительно была устроена поклонниками парижского клуба, которые решили отомстить "Барселоне" за поведение ее болельщиков.
#PSG fans have been seeing fireworks off outside the Barcelona team hotel in the middle of the night.— Robin Bairner (@RBairner) March 10, 2021
It's a response to what happened to PSG in Barca three weeks ago. https://t.co/Ztqeg9cXoq
Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Барселоной" состоится сегодня, 10 марта. Начало встречи в 23:00 по московскому времени. Первая игра завершилась в разгромом каталонского клуба 1:4.
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