Фанаты ПСЖ не давали спать игрокам "Барселоны" перед матчем

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Фанаты ПСЖ не давали спать игрокам "Барселоны" перед матчемПоклонники ПСЖ ответили зеркальной акцией на действия фанатов "Барселоны" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов. Напомним, перед первой игрой в столице "Каталонии" болельщики "блауграны" собрались под окнами отеля, с котором жили игроки ПСЖ и всю ночь мешали игрокам отдыхать. Фанаты пели песни, били в барабаны и даже запускали фейерверки.

Такой же прием гостям устроили и парижане. Болельщики пускали салюты в 4 утра.

Французский журналист Робин Бэрнер подтвердил, что эта акция действительно была устроена поклонниками парижского клуба, которые решили отомстить "Барселоне" за поведение ее болельщиков.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Барселоной" состоится сегодня, 10 марта. Начало встречи в 23:00 по московскому времени. Первая игра завершилась в разгромом каталонского клуба 1:4.

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