Фанаты ПСЖ ночью взрывали петарды возле отеля с игроками "Реала"

Болельщики ПСЖ ночью не давали спать игрокам "Реала", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, фанаты пели песни, кричали, а также взрывали петарды и жгли файеры возле отеля, где разместились мадридцы.

Напомним, что сегодня, 6 марта ПСЖ сыграет с "Реалом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. В первом матче "Реал" победил со счетом 3:1.

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