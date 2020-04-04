Фанаты ПСЖ определили символическую сборную всех времен - в ней не оказалось двух самых дорогих футболистов в истории парижан

Символическую команду парижан всех времен составили активные читатели авторитетного издания L'Equipe. Интересно, что места в ней не нашлось большинствe нынешнего состава ПСЖ. Большая часть героев парижской публики защищали цвета клуба в 90-е. Тогда "красно-синие" действительно считались сильной командой на европейской арене, регулярно боролись за чемпионский титул, а несколько лет подряд всерьез претендовали на континентальном трофей. Кого же выбрали читатели? Сейчас расскажем!



Бернар Лама (1992-2000 гг., 251 матч)

Уроженец Гвианы оказался на "Парк де Пренс" перед сезоном 1992/93, чтобы заменить местную икону – Жоэля Батса. Чемпион Европы 1984 как раз завершил карьеру и перешел в тренерский штаб парижан. Лама с задачей справился. Он помог ПСЖ оформить второе в истории чемпионство, получил два Кубка Франции и Кубок кубков сезона 1995/96, а еще стал игроком года в стране и основным голкипером национальной сборной. А дальше была нелепая история с допингом, аренда в "Вест Хэм" перед ЧМ 1998 ради игровой практики и протирание штанов за спиной Бартеза на триумфальном домашнем мундиале. Лама даже сыграл 1 матч на Евро-2000 – тоже победном для Франции, но так и не вернулся на свой уровень и завершил карьеру через год в скромном "Ренне".



Лоран Фурнье (1991-1994, 1995-1998 гг., 252 матча, 18 голов)

Правый бек дебютировал в чемпионате в 16-летнем возрасте в составе "Лиона", а до переезда в столицу успел дойти до финала Кубка Чемпионов с "Марселем". На "Парк де Пренс" Фурнье провел 7 лет с перерывом на один сезон в "Бордо". Немало забивал, как для своего амплуа, и приложился почти ко всем трофеям ПСЖ в 90-х. Летом 1998 уже в статусе ветерана он поехал в "Бастию". На Корсике все быстро закрутилось и уже через 5 матчей Фурнье стал руководителем местных "львов". Но стать топ-тренером у экс-игрока сборной Франции не получилось.

Рикардо (1991-1995 гг., 115 матчей, 11 голов)

Бразильский центрбэк прибыл в Париж в статусе настоящей звезды. Рикардо добывал титулы на родине и в Португалии, а с родной сборной победил на Копа Америка и принял участие в Кубке Мира на Апеннинах. На мПарк де Пренс" опытный бразилец стал оплотом обороны и одним из лидеров золотой эпохи парижан. Именно в ПСЖ тогда еще 31-летний Рикардо начал тренерскую карьеру. Он стал 2-м в дебютном сезоне и взял два внутренних кубка во втором, но провалился в чемпионате и вернулся в Бразилию. С тех пор Рикардо изменил полтора десятка клубов, а наибольших успехов достиг с "Бордо" (Кубок французской лиги 2007) и "Васко да Гама" (Чемпионат Бразилии-2011).

Маркиньос (с 2013-го и до сих пор, 179 матчей, 14 голов)

Пару Рикардо Гомесу в центре обороны составляет его соотечественник Маркиньос. Универсал команды Томаса Тухеля только один из двух исполнителей нынешнего состава ПСЖ, которые попали в основу мечты. Бразилец – действительно важный элемент в системе парижан и способен закрыть любую проблемную позицию "красно-синих". Маркиньосу только 25, а он уже один из любимцев трибун. Еще несколько сезонов на "Парк де Пренс" и защитник навсегда станет героем фольклора местных фанатов.



Габриэль Хайнце (2001-2004 гг., 99 матчей, 4 гола)

Во французской столице аргентинский защитник провел 3 сезона перед переходом в английский "Манчестер Юнайтед". Хайнце был безусловным игроком основы, но единственным тогдашним успехом парижан стал триумф в Кубке Интертото. Сам Хайнце свой период в Париже может вспоминать только с положительной точки зрения. Именно здесь он обратил на себя внимание европейских грандов, а родина позвала защищать ее знамена.

Марко Верратти (с 2012-го и сих пор, 202 матча, 5 голов)

Кто-то удивится, но ловкий итальянец проводит 8-й для себя сезон на "Парк де Пренс". Во Францию ​​со скромной "Пескары" Верратти переезжал в статусе главного таланта своего поколения. Выданные ему авансы "реджисты" парижан отработал сполна. Игра Верратти может быть незаметна для невооруженного глаза, но влияние итальянского хавбека на структуру ПСЖ является колоссальным. Он выбирает темп игры, рассекает редуты соперника разноплановыми передачами и не стесняется вступать в отбор. Черновая работа, выполненная Верратти, неоценима и делает его незаменимым игроком для каждого нового руководителя Парижа. Ремесленник, который дирижирует игрой парижан, получил признание трибун и вместе с Маркиньосом стал представителем нынешнего состава ПСЖ в символической команде.



Блез Матюиди (2011-2017 гг., 203 матча, 23 гола)

Пару Верратти в центре поля составил нынешний центрхав "Ювентуса". Матюиди тоже выполняет невероятный объем работы на поле и способен на нестандартные решения. С Верратти они дополняли друг друга, поскольку француз чаще привлекался к атакующим действиям, а итальянец оставался позади. Этакая смесь знаменитых земляков – Жана Тигана и Клода Макелеле. Похожую роль присвоил Матюиди в "Ювентусе" и Массимилиано Аллегри. Однако, и в Париже о нем до сих пор тепло вспоминают.

Раи (1993-1998 гг., 145 матчей, 51 гола)

Младший брат бразильского футбольного философа Сократеса перебрался в Париж в конце 1993 за 4,6 млн долларов из бразильского Сан-Паулу. Уже следующий год стал лучшим для атакующего хавбека в карьере. Он помог своему новому клубу взять титул, а в составе сборной Бразилии стал чемпионом планеты. В течение пяти сезонов Раи был главной примой ПСЖ, а после сезона 1997/98 со спокойной душой поехал доигрывать в "Сан-Паулу". Сейчас он общественный активист в Бразилии и филантроп.



Роналдиньо (2001-2003 гг., 55 матчей, 17 голов)

Казалось, что заменить Раи невозможно, но через 3 года во Францию ​​переехал другой волшебник мяча. Именно ПСЖ открыл Европе Роналдиньо. Перед сезоном 2001/02 в Париже собралась неплохая банда (Хайнце, Артета, Почеттино, Анелька, Окоча и другие), а тут еще и мегаперспективний бразилец добавился. И сезон закончился провалом – ПСЖ стал лишь 4-м в чемпионате и пролетел мимо ЛЧ, проиграл в 1/16 финала Кубка УЕФА и не взял ни одного из национальных кубков. Злую шутку с парижанами, очевидно, сыграл ранний старт сезона – 1 июля – из-за участия в Кубке Интертото. Роналдиньо, однако, быстро освоился в Париже и стал лучшим бомбардиром команды в первом сезоне (13 мячей). Большие надежды перед новой кампанией обернулись большим провалом. ПСЖ еще осенью вылетел из еврокубков, а в Лиге 1 финишировал 11-м. Ронни был единственным светлым пятном в кампании 2002/03, поэтому не захотел играть еще один сезон исключительно во французских соревнованиях. Предложение "Барселоны" в размере 30 млн евро поступило очень кстати. А дальше были взлет (все возможные трофеи и "Золотой мяч") и падение (сомнительные инвестиции, банкротство, тюрьма).



Златан Ибрагимович (2012-2016 гг., 122 матча, 113 голов)

Серьезность своих намерений покорить Европу нынешние владельцы ПСЖ подтвердили летом 2012-го, когда подписали звездного шведа. Легендарный француз Жан-Пьер Папен сразу дал точный прогноз относительно появления Златана: "Во Франции давно не было такого нападающего, как Ибрагимович. Он на уровень выше всех остальных". Таким он и был на протяжении четырех лет в Париже. Форвард забивал по 3-5 десятков мячей за сезон, оформлял для ПСЖ чемпионские титулы еще зимой и принимал одной левой местные кубки. Но главному прорыву парижан не помог даже всемогущий Златан – Париж ежегодно в походе за кубком ЛЧ останавливался на стадии 1/4 финала. Однако, для фанатов парижан, особенно младших по возрасту, он – главный идол любимой команды.



Джордж Веа (1992-1995 гг., 96 матчей, 32 гола)

Во французском дивизионе ежегодно появляется с десяток талантливых африканцев. И появление либерийского форварда имело эффект бомбы. Такого сильного игрока Франция не видела со времен легендарного Роже Миллы. Веа окреп в "Монако", а в Париже стал звездой мирового масштаба. На "Парк де Пренс" он провел 3 сезона, и ежегодно помогал парижанам добраться до полуфинала еврокубов (Кубок УЕФА в 93-м, Кубок кубков в 94-ом, Лига Чемпионов в сезоне 1994/95). В свою последнюю кампанию в составе "красно-синих" Веа стал лучшим бомбардиром ЛЧ и поехал в "Милан" восполнить потерю ван Бастена. В том же 1995 году либериец стал первым "не европейцем", получившим "Золотой мяч". Сейчас Веа – президент Либерии, а его сын Тимоти начинает свой путь к славе.



Тренер – Карло Анчелотти (2011-2013 гг., 77 матчей; 63,64% побед)

Период титулованного итальянца на "Парк де Пренс" получился довольно странным. Он возглавил команду посреди сезона в статусе лидера, и проиграл чемпионскую гонку сенсационному "Монпелье". Спокойно взял титул в следующем сезоне, начав гегемонию ПСЖ, а затем поехал возвращать на европейскую вершину мадридский "Реал". Противоречивые полтора сезона, однако именно с Анчелотти во главе Париж впервые показал настоящую мощь на европейской арене. Парижане на равных боролись с "Барселоной" в 1/4 финала ЛЧ и только из-за правила выездного гола остались без полуфинала. Кроме того, похоже, что дон Карло был последним тренером ПСЖ, который мог брать под контроль "звездные выходки". О Тухеле или Эмери этого не скажешь!