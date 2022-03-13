Фанаты ПСЖ освистали Месси и Неймара в матче с "Бордо"

Фото: инстаграм Лионеля Месси\Автор неизвестен

Болельщики "Пари Сен-Жермен" подвергли сильной критике нападающих Лионеля Месси и Неймара во время матча 29-го тура чемпионата Франции с "Бордо", сообщает журналист Адриен Греньер в своем твиттере.

По сведениям источника, фанаты особенно сильно освистали Месси и Неймара. Другим игрокам досталось меньше критики. Единственный, кто не был освистан - нападающий Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. На счету 30-летнего Неймара четыре забитых мяча и пять голевых передач в 19 поединках.

Не пропустите: Месси и Неймар не намерены покидать ПСЖ. | http://soccernews.ru