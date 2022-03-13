Фанаты ПСЖ освистали Месси и Неймара в матче с "Бордо"
Фото: инстаграм Лионеля Месси\Автор неизвестен
Болельщики "Пари Сен-Жермен" подвергли сильной критике нападающих Лионеля Месси и Неймара во время матча 29-го тура чемпионата Франции с "Бордо", сообщает журналист Адриен Греньер в своем твиттере.
По сведениям источника, фанаты особенно сильно освистали Месси и Неймара. Другим игрокам досталось меньше критики. Единственный, кто не был освистан - нападающий Килиан Мбаппе.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. На счету 30-летнего Неймара четыре забитых мяча и пять голевых передач в 19 поединках.
Не пропустите: Месси и Неймар не намерены покидать ПСЖ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Фанаты ПСЖ освистали Месси и Неймара в матче с "Бордо"
-
Мбаппе подписал контракт с "Реалом" еще 2 месяца назад
-
"Челси" все еще должен "Интеру" 85 миллионов евро за Лукаку
-
Пиоли высказался о шансах "Ювентуса" на чемпионство
-
Альфонсо Дэвис впервые начал тренироваться после обнаружения проблем с сердцем
-
"Барселона" может продать тер Штегена
-
"Герта" уволила главного тренера
-
Маркос Алонсо может перейти в "Барселону"
-
Мората высказался о своем будущем в "Ювентусе"
-
Аллегри ярко высказался о победе "Ювентуса" над "Сампдорией"
-
"Наполи" может купить хавбека "Сассуоло"
-
"Рома" Моуринью усилится голкипером "Бенфики"
-
Лидер обороны "Атлетико" пропустит матч с "Манчестер Юнайтед"
-
Абрамович нашел хитрый способ, чтобы спрятать свою яхту от санкций
-
Главные новости дня: 12 марта
-
"Милан" одержал минимальную победу в Серии А
-
Роналду сделал первый хет-трик после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
-
Клопп ярко отреагировал на введение санкций против Абрамовича
-
Защитником "Шахтера" Тете интересуются в АПЛ
-
"Барселона" определила еще два варианта на случай неудачи с трансфером Холанда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13