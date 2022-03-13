Фанаты ПСЖ освистали Месси и Неймара в матче с "Бордо"

Теги псжлионель мессинеймар

Фанаты ПСЖ освистали Месси и Неймара в матче с "Бордо"

Фото: инстаграм Лионеля Месси\Автор неизвестен

Болельщики "Пари Сен-Жермен" подвергли сильной критике нападающих Лионеля Месси и Неймара во время матча 29-го тура чемпионата Франции с "Бордо", сообщает журналист Адриен Греньер в своем твиттере.

По сведениям источника, фанаты особенно сильно освистали Месси и Неймара. Другим игрокам досталось меньше критики. Единственный, кто не был освистан - нападающий Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. На счету 30-летнего Неймара четыре забитых мяча и пять голевых передач в 19 поединках.

Не пропустите: Месси и Неймар не намерены покидать ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе подписал контракт с "Реалом" еще 2 месяца назад

Мбаппе подписал контракт с "Реалом" еще 2 месяца назад

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов