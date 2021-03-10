Фанаты ПСЖ подготовили оскорбительный баннер, адресованный жене Пике Шакире

Болельщики парижского "Пари Сен-Жермен" подготовили оскорбительный баннер, адресованный певице Шакире - жене защитника "Барселоны" Жерара Пике, сообщает Eurosport.

"Шакира из Ла-Жункеры", – гласит надпись на баннере.

В населенном пункте Ла-Жункера находится один из крупнейших борделей в Европе. Клиентами заведения часто становятся французы.

Пресс-служба ПСЖ раскритиковала действия фанатов, назвав их абсурдными и неуместными.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ - "Барселона" состоится сегодня, 10 марта, и начнется в 23:00 мск. В первом матче французский клуб выиграл в гостях со счетом 4:1.

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