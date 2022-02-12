Фанаты ПСЖ продолжают протестовать против команды

Фото твиттер Actu Foot

Фанаты ПСЖ снова выразили недовольство политикой клуба.

Они проигнорировали первый тайм матча 24-го тура Лиги 1 против "Ренна" (1:0).

После перерыва активные болельщики появились на своей трибуне с баннерами.

"Мы поём со страстью для игроков без мотивации. Перестаньте принимать нас за идиотов", - написано на одной из растяжек.

"Целый тайм, чтобы доказать наше недовольство. Сколько времени нужно вам, чтобы показать свою приверженность?" - говорится на другом баннере.

"Запущенная команда без дисциплины, наёмники, которым переплачивают", - гласит надпись на третьем.

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