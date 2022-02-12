Фанаты ПСЖ продолжают протестовать против команды

1 Теги псжренн

Фанаты ПСЖ продолжают протестовать против команды

Фото твиттер Actu Foot

Фанаты ПСЖ снова выразили недовольство политикой клуба.

Они проигнорировали первый тайм матча 24-го тура Лиги 1 против "Ренна" (1:0).

После перерыва активные болельщики появились на своей трибуне с баннерами.

"Мы поём со страстью для игроков без мотивации. Перестаньте принимать нас за идиотов", - написано на одной из растяжек.

"Целый тайм, чтобы доказать наше недовольство. Сколько времени нужно вам, чтобы показать свою приверженность?" - говорится на другом баннере. 

"Запущенная команда без дисциплины, наёмники, которым переплачивают", - гласит надпись на третьем.

Не пропустите: Фанаты "Марселя" просят Зидана не идти в ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А как вы хотели? Всё ради Месси! И отсутствие дисциплины тоже!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" уверенно победил "Мальме" в товарищеском матче

"Краснодар" уверенно победил "Мальме" в товарищеском матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов