Фанаты ПСЖ выступили против трансфера Погба

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Фанаты ПСЖ выступили против трансфера ПогбаФото: твиттер Get French Football News

Фанаты ПСЖ выступают против трансфера хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По сведениям RMC Sport, возле стадиона и тренировочной базы клуба появились баннеры с надписью: "Погба, ты должен слушать маму. Она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже".

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет купить Погба этим летом. Игрок отказался продлевать контракт с "МЮ".

В прошлом сезоне Погба провел 42 игры, в которых отметился 6 голами и 6 ассистами.

Читайте также: В ПСЖ уверены, что купят Погба за 50 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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