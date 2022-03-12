Фанаты ПСЖ выступили с заявлением к руководству клуба

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Фанаты ПСЖ выступили с заявлением к руководству клуба

Болельщики "Пари Сен-Жермен" потребовали полной реорганизации в клубе после поражения команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского "Реала" (1:3).

"Мы предвидели, что данный провал неизбежен. Как могло быть иначе, если команда является просто сборищем "звезд", которые почти не контактируют друг с другом? Как тренера могут уважать в раздевалке, если он не принимает решения? О реализации каких планов можно говорить, если игроков чаще видят на рекламных мероприятиях, чем на встречах с фанатами? 

Мы понимаем, чем клуб обязан нынешнему президенту, но очевидно, что он не годится для этой должности. Клубу необходима полная реорганизация на всех уровнях. Мы не замолчим до тех пор, пока данные изменения не произойдут. Мы делаем это ради ПСЖ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Get French Football News.

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