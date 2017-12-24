Фанаты раскритиковали Рамоса за его слова, сказанные после Эль Класико

Фанаты раскритиковали капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса за его слова, сказанные после вчерашнего Эль Класико.

Так, в социальных сетях болельщики припомнили 31-летнему беку "сливочных", что он лично два месяца назад выступал за то, чтобы футбол не связывали с политикой в преддверии референдума о независимости Каталонии. Теперь же футболисту досталось за то, что он после поражения от "Барселоны" вспомнил о лидере каталонских сепаратистов Карлесе Пучдемоне.

Напомним, Вальверде считает, что "Реал" не намеренно отдал инициативу "Барсе" во втором тайме вчерашнего Эль Класико. | soccernews.ru