Фанаты "Реала" назвали Бэйла худшим игроком сезона-2019/20
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл стал худшим футболистом сезона по версии болельщиков клуба. Об этом сообщает Marca.
По итогам голосования, лучшим игроком стал форвард Карим Бензема. На втором месте оказался защитник Серхио Рамос. Третьим стал Тибо Куртуа.
Напомним, что у Бэйла сложные отношения с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом.
В этом сезоне Бэйл провел 20 игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.
Читайте также: "Реал" готов продать Регилона. | http://soccernews.ru
главное
-
"Милан" разгромил "Болонью" в матче Серии А
-
"Арсенал" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии
-
"Барселона" готова обменять Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала"
-
"Зенит" интересуется бразильским защитником
-
Болельщики "Спартака" обрисовали Санкт-Петербург аббревиатурой СБГТ, которая совмещает СБГ и ЛГБТ
Лента новостей
-
Павлюченко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России
-
Фанаты "Реала" назвали Бэйла худшим игроком сезона-2019/20
-
1
Главные новости дня: 18 июля
-
2
"Арсенал" установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии
-
2
"Милан" разгромил "Болонью" в матче Серии А
-
2
Арбитр Федотов: "Турбин отнял 30 миллионов у ЦСКА и подарил их "Локомотиву"
-
2
Черышев пропустит матч с "Севильей" из-за травмы
-
1
"Локомотив" не собирается покупать Лаксальта
-
2
"Арсенал" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии
-
1
"Зенит" готовит предложение по защитнику "Ливерпуля" Ловрену
-
1
Осимхен ради "Наполи" отказал двум клубам АПЛ
-
1
Дзюба чаще всех в этом сезоне РПЛ попадал в офсайды
-
2
"Барселона" готова обменять Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала"
-
"Кальяри" и "Сассуоло" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Лилль" вступил в борьбу за Жиго
-
Бэйл попросил Зидана не вызывать его на матч против "Леганеса"
-
"Зенит" интересуется бразильским защитником
-
"Норвич" проиграл "Бернли" в матче АПЛ
-
Жардим и Эмери в списке кандидатов на пост тренера "Фламенго"
-
Болельщики "Спартака" обрисовали Санкт-Петербург аббревиатурой СБГТ, которая совмещает СБГ и ЛГБТ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14