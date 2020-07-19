Фанаты "Реала" назвали Бэйла худшим игроком сезона-2019/20

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Фанаты "Реала" назвали Бэйла худшим игроком сезона-2019/20

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл стал худшим футболистом сезона по версии болельщиков клуба. Об этом сообщает Marca.

По итогам голосования, лучшим игроком стал форвард Карим Бензема. На втором месте оказался защитник Серхио Рамос. Третьим стал Тибо Куртуа.

Напомним, что у Бэйла сложные отношения с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом.

В этом сезоне Бэйл провел 20 игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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