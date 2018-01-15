Фанаты "Реала" назвали лучшего игрока команды в декабре

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Фанаты "Реала" назвали лучшего игрока команды в декабреБолельщики мадридского "Реала" назвали лучшего игрока своей команды в декабре месяце прошлого года, информирует El Mundo Deportivo.

Так, первое место в голосовании фанатов, которое проводилось в социальных сетях, занял Криштиану Роналду. Соответствующая награда была вручена португальцу сегодня.

В 6 играх в декабре за "Реал" Роналду забил 5 мячей.

Напомним, результативность Роналду в сравнении с прошлым сезоном упала более чем в четыре раза. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов