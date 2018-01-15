Фанаты "Реала" назвали лучшего игрока команды в декабре

Болельщики мадридского "Реала" назвали лучшего игрока своей команды в декабре месяце прошлого года, информирует El Mundo Deportivo.

Так, первое место в голосовании фанатов, которое проводилось в социальных сетях, занял Криштиану Роналду. Соответствующая награда была вручена португальцу сегодня.

В 6 играх в декабре за "Реал" Роналду забил 5 мячей.

Напомним, результативность Роналду в сравнении с прошлым сезоном упала более чем в четыре раза. | soccernews.ru