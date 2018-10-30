Фанаты "Реала" назвали трех виновников провального старта команды среди игроков

Фанаты мадридского "Реала" назвали трех виновников провального старта команды среди игроков, информирует Marca.

Так, согласно опросу среди фанатов королевского клуба, проведенному авторитетным испанским изданием, ответственность за демонстрируемые результаты, помимо руководства и тренерского штаба, несут Гарет Бэйл (за валлийца проголосовало 43 300 человек), Серхио Рамос (40 600) и Карим Бензема (35 200).

После десяти туров "Реал" занимает в турнирной таблице Ла Лиги 9-е место с 14 очками в активе.

Напомним, "Реал" может предпринять попытки вернуть Зидана. | soccernews.ru