Фанаты "Реала" назвали трех виновников провального старта команды среди игроков

3 Теги реал мадридсерхио рамосгарет бэйлкарим бензема

Фанаты "Реала" назвали трех виновников провального старта команды среди игроковФанаты мадридского "Реала" назвали трех виновников провального старта команды среди игроков, информирует Marca.

Так, согласно опросу среди фанатов королевского клуба, проведенному авторитетным испанским изданием, ответственность за демонстрируемые результаты, помимо руководства и тренерского штаба, несут Гарет Бэйл (за валлийца проголосовало 43 300 человек), Серхио Рамос (40 600) и Карим Бензема (35 200).

После десяти туров "Реал" занимает в турнирной таблице Ла Лиги 9-е место с 14 очками в активе.

Напомним,  "Реал" может предпринять попытки вернуть Зидана. | soccernews.ru

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Комментарии
Реал

А сейчас еще и остальные разбегутся.Игрокам многим либо к 30 либо за 30 И никто не захочет играть в команде которая середничек лалиги. Боюсь Реал ждут больше перемены по составу и реорганизация. Криш красавчик и по всему еще и хорошо разбирается в психологии и сумел залезть в голову Переса, предвидел развал.

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Вахтанг

Во всём виновад педик Роналду,сбежал как трусливый пёс

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Елена

В провалах РЕАЛа виноват Перес. Его близорукая политика привела к поражениям. Нельзя было отпускать Роналду и Зидана.Только ему взбрело в голову купить Неймара. Он стал ставить выше какого то Неймара, который умеет только подставлять других игроков и симулировать травмы. Хорошо, что этот Неймар еще не перешел в РЕАЛ

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