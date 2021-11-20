Фанаты "Реала" обматерили Бэйла возле тренировочной базы "Реала"

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл подвергся обструкции, когда уезжал на своём автомобиле с тренировки.

32-летнего футболиста возле базы в Вальдебебасе обматерили болельщики "сливочных". В частности, они кричали валлийцу оскорбительное слово, которое употребляется в адрес мужчин нетрадиционной ориентации.

Напомним, что Бэйл не играет за "Реал" почти три месяца. В конце августа он получил травму задней поверхности бедра правой ноги, а едва восстановившись поехал выступать за сборную и получил новое повреждение.

Контракт игрока с королевским клубом истечёт 30 июня 2022 года.

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