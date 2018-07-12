Фанаты "Реала" определили приоритетного кандидата на замену Роналду

Теги реал мадридкриштиану роналдукилиан мбаппехарри кейнэден азарнеймар

Фанаты "Реала" определили приоритетного кандидата на замену РоналдуФанаты мадридского "Реала" определили приоритетного кандидата на замену ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду, который продолжит карьеру в туринском "Ювентусе".

Так, согласно опросу, проведенному Marca, большинство поклонников "сливочных" (54%) высказались за то, чтобы на место португальца был приобретен Килиан Мбаппе из ПСЖ. Француз со значительным отрывом опередил Эдена Азара из "Челси" (15%), своего одноклубника Неймара (14%) и Харри Кейна из "Тоттенхэма" (6%).

Напомним,  Марсело определился со своим будущим. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов