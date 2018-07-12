Фанаты "Реала" определили приоритетного кандидата на замену Роналду

Фанаты мадридского "Реала" определили приоритетного кандидата на замену ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду, который продолжит карьеру в туринском "Ювентусе".

Так, согласно опросу, проведенному Marca, большинство поклонников "сливочных" (54%) высказались за то, чтобы на место португальца был приобретен Килиан Мбаппе из ПСЖ. Француз со значительным отрывом опередил Эдена Азара из "Челси" (15%), своего одноклубника Неймара (14%) и Харри Кейна из "Тоттенхэма" (6%).

Напомним, Марсело определился со своим будущим. | soccernews.ru