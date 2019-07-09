Фанаты "Реала" оскорбляли Бэйла возле клубной базы

1 Теги реал мадридгарет бэйл

Фанаты "Реала" оскорбляли Бэйла возле клубной базы

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл подвергся оскорблениям со стороны болельщиков своей команды, сообщает AS.

По сведениям издания, 29-летний валлиец прибыл на клубную базу, где его встретили недовольные фанаты.

Напомним, что королевский клуб хотел избавиться от звёздного футболиста этим летом, но тот отказался уходить.

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Его зарплата составляет 17 миллионов евро за сезон.

Не пропустите: Хамес в шаге от перехода в новый клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Так его,пусть повесится,пусть его все травят,настолько задолбал.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" надеется переманить лидеров "Локомотива" и "Краснодара"

"Зенит" надеется переманить лидеров "Локомотива" и "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов