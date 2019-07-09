Фанаты "Реала" оскорбляли Бэйла возле клубной базы

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл подвергся оскорблениям со стороны болельщиков своей команды, сообщает AS.

По сведениям издания, 29-летний валлиец прибыл на клубную базу, где его встретили недовольные фанаты.

Напомним, что королевский клуб хотел избавиться от звёздного футболиста этим летом, но тот отказался уходить.

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Его зарплата составляет 17 миллионов евро за сезон.

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