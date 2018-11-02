Фанаты "Реала" призвали заменить Бэйла на другого игрока

Болельщики мадридского "Реала" считают, что в основном составе команды должен играть бразильский нападающий Винисиус, а не валлиец Гарет Бэйл, сообщает AS.

По сведениям издания, 46 процентов опрошенных призывают отправить Бэйла на скамейку запасных, а вместо него использовать Винисиуса.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 12 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Но в последних пять встречах он не отметился результативными действиями.

Что касается 18-летнего Винисиуса, то он перешел в "Реал" минувшим летом из "Фламенго" за 61 миллион евро, провел 3 матча и отдал 2 голевых паса.

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