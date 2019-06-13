Фанаты "Реала" попросили купить Мбаппе во время презентации Азара

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Фанаты "Реала" попросили купить Мбаппе во время презентации Азара

Мадридский "Реал" проводит презентацию бельгийского новичка команды нападающего Эдена Азара, сообщает Marca.

Во время презентации фанаты королевского клуба скандировали: "Хотим Мбаппе!". Ранее сообщалось, что 20-летний Мбаппе недоволен своим положением в ПСЖ и готов сменить клуб.

Напомним, что 28-летний Азар перешел в "Реал" из "Челси" за 100 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 45 миллионов за счет бонусов. Форвард подписал с "Реалом" контракт до лета 2024 года.

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