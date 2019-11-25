Фанаты "Реала" встретили Неймара криками: "Уезжай в "Барсу"!"
ПСЖ прилетел в Мадрид на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Реалом".
По данным Marca, в Испании парижский клуб встретил поклонников "сливочных", которые скандировали Неймару "Уезжай в "Барсу!".
Напомним, футболист выступал в каталонском клубе с 2013 по 2017 год. В ПСЖ Неймар перешел за 222 миллиона евро. Этим летом бразилец снова хотел вернуться в стан сине-гранатовых, однако трансфер сорвался.
Завтра, 26 ноября, ПСЖ - "Реал" сыграет в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6