Фанаты "Реала" встретили Неймара криками: "Уезжай в "Барсу"!"

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Фанаты "Реала" встретили Неймара криками: "Уезжай в "Барсу"!"

ПСЖ прилетел в Мадрид на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Реалом". 

По данным Marca, в Испании парижский клуб встретил поклонников "сливочных", которые скандировали Неймару "Уезжай в "Барсу!".

Напомним, футболист выступал в каталонском клубе с 2013 по 2017 год. В ПСЖ Неймар перешел за 222 миллиона евро. Этим летом бразилец снова хотел вернуться в стан сине-гранатовых, однако трансфер сорвался.

Завтра, 26 ноября, ПСЖ - "Реал" сыграет в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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