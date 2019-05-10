Фанаты "Реала" выбрали лучшего игрока апреля

Теги реал мадридкарим бензема

Фанаты "Реала" выбрали лучшего игрока апреля

Лучшим игроком мадридского "Реала" по итогам апреля признан французский нападающий Карим Бензема, сообщает официальный сайт клуба.

Бензема занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В апреле форвард провел пять матчей и забил семь голов. Это уже четвертая подобная награда игрока в этом сезоне. Ранее он получал ее в ноябре, январе и марте.

В нынешнем сезоне 31-летний Бензема провел за "Реал" 51 матч во всех турнирах, в которых забив при этом 30 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Зидан принял решение оставить Модрича в "Реале". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 мая

Главные новости дня: 9 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 36 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 36 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе Хетафе 36 58
5 Валенсия Валенсия 36 55
6 Севилья Севилья 36 55
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 36 50
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Эйбар Эйбар 36 46
12 Леганес Леганес 36 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
15 Вильярреал Вильярреал 36 40
16 Леванте Леванте 36 40
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 36 38
18 Жирона Жирона 36 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов