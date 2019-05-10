Фанаты "Реала" выбрали лучшего игрока апреля

Лучшим игроком мадридского "Реала" по итогам апреля признан французский нападающий Карим Бензема, сообщает официальный сайт клуба.

Бензема занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В апреле форвард провел пять матчей и забил семь голов. Это уже четвертая подобная награда игрока в этом сезоне. Ранее он получал ее в ноябре, январе и марте.

В нынешнем сезоне 31-летний Бензема провел за "Реал" 51 матч во всех турнирах, в которых забив при этом 30 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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