Фанаты "Реала" выбрали замену Роналду

Испанское издание Marca провело опрос среди читателей - кого они считают преемником Криштиану Роналду в "Реале".

Лидером опроса стал нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, который сумел опередить форвардов ПСЖ Эдинсона Кавани и "Интера" Мауро Икарди. Также фанаты отдали небольшой процент голосов Мариано Диасу ("Лион") и Роберту Левандовски ("Бавария").

Стоит отметить, что в опрос не были включены Неймар и Килиан Мбаппе, так как ПСЖ категорически отказался их продавать.

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