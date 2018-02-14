Фанаты "Реала" вывесили на матче с ПСЖ баннер с изображением Надаля

Теги реал мадридпсж

Фанаты "Реала" вывесили на матче с ПСЖ баннер с изображением Надаля

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Реал" играет с ПСЖ.

Болельщики королевского клуба разместили на трибунах баннер, который посвящен лидеру в мужском теннисном рейтинге Рафаэлю Надалю.

"Вперед, "Реал", – написано на полотне.

Напомним, что Надаль является фанатом "Реала".

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комментарии
эльдарХан

и где ваш неймар и мбапе?? Реал был и остается лучшим! halla madrid!!

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