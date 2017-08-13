Фанаты "Ренна" представили баннер в стиле сериала "Во все тяжкие"
В матче второго тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле уступил "Лиону" со счетом 1:2.
Перед началом поединка фанаты хозяев вывесили на трибунах баннер с надписью "Не бойтесь опасности. Вы и есть опасность", посвященный известному сериалу "Во все тяжкие".
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