Фанаты "Ренна" представили баннер в стиле сериала "Во все тяжкие"

Теги ренн

Фанаты "Ренна" представили баннер в стиле сериала "Во все тяжкие"

В матче второго тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле уступил "Лиону" со счетом 1:2.

Перед началом поединка фанаты хозяев вывесили на трибунах баннер с надписью "Не бойтесь опасности. Вы и есть опасность", посвященный известному сериалу "Во все тяжкие".

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