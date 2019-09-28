Фанаты "Роды" силой выгнали со стадиона владельца клуба

Скандальный инцидент произошёл во время матча второго голландского дивизиона между "Родой" и "Де Графсхапом".

Фанаты домашней команды по ходу встречи решили выгнать со стадиона владельца клуба Маурисио Гарсию де ла Вегу.

Радикально настроенные болельщики ворвались в офис мексиканского бизнесмена и насильно вывели его за пределы арены.

Boze fans @rodajckerkrade brengen Mauricio Garcia de la Vega het stadion uit. Dat gebeurde tijdens de rust van Roda tegen De Graafschap. pic.twitter.com/jpPZc6ZXIA — ZO-NWS (@ZO_NWS) September 27, 2019

Конфликт между сторонами обусловлен нежеланием де ла Веги вкладывать деньги в клуб. В связи с этим фанаты требуют продать "Роду" другому владельцу.

А пока "Гордость Юга" является аутсайдером второго дивизиона Нидерландов, занимая 16-е место из 20.

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