Фанаты "Роды" силой выгнали со стадиона владельца клуба

Теги рода юкде графсхап

Фанаты "Роды" силой выгнали со стадиона владельца клуба

Скандальный инцидент произошёл во время матча второго голландского дивизиона между "Родой" и "Де Графсхапом".

Фанаты домашней команды по ходу встречи решили выгнать со стадиона владельца клуба Маурисио Гарсию де ла Вегу.

Радикально настроенные болельщики ворвались в офис мексиканского бизнесмена и насильно вывели его за пределы арены.

Конфликт между сторонами обусловлен нежеланием де ла Веги вкладывать деньги в клуб. В связи с этим фанаты требуют продать "Роду" другому владельцу.

А пока "Гордость Юга" является аутсайдером второго дивизиона Нидерландов, занимая 16-е место из 20.

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