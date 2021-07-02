Фанаты "Ромы" эмоционально встретили Моуринью

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прилетел в Рим, чтобы приступить к работе.

Сегодня португальский специалист посетил клубную базу "волков" в Тригории. Там его ждали десятки болельщиков.

Моуринью поприветствовал пришедших фанатов и надел шарф "Ромы". Действия наставника были встречены громкими овациями.

Il saluto di José Mourinho ai tifosi presenti a Trigoria ❤️#ASRoma pic.twitter.com/u8EbdEJGNq — AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2021

Напомним, что Моуринью заключил с "Ромой" контракт до 2024 года.

Не пропустите: Моуринью дал прогноз на матчи 1/4 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru