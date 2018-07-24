Фанаты "Ромы" не встретились с Малкомом в аэропорту, "Бордо" отменил сделку

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Фанаты "Ромы" не встретились с Малкомом в аэропорту, "Бордо" отменил сделку

Болельщики "Ромы" ждали в аэропорту бразильского полузащитника "Бордо" Малкома, но он остался во Франции, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, французский клуб собирается принять предложение "Барселоны". В данный момент футболист ожидания решения руководства. 

Ранее "Бордо" официально объявил о достижении договоренности с "Ромой" по трансферу 21-летнего Малкома за 36 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" пытается перехватить Малкома у "Ромы". | http://soccernews.ru

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