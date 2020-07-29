Фанаты Роналду спели песни для его девушки

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Фанаты Роналду спели песни для его девушки

Поклонники нападающего туринского "Ювентуса" Кришиану Роналду подплыли к яхте, на которой отдыхал португалец с семьей, и спели песню для его девушки Джорджины Родригес.

Девушка записала видео с фанатами и опубликовала его в сториз своей страницы в Instagram.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от португальца девочку. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал семь результативных передач.

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