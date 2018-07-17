Фанаты российского клуба недовольны трансфером темнокожего игрока

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Фанаты российского клуба недовольны трансфером темнокожего игрока
Болельщики "Торпедо" подвергли критике руководство клуба за трансфер темнокожего защитника Эрвинга Ботака-Иобома.

"Уважаемое руководство ФК "Торпедо", раз вы считаете допустимым прийти к нам в дом, в нашу семью, и не уважать наши традиции и правила, то и мы оставляем за собой такое же право! Посмотрим, кому от этого будет лучше! В наших цветах есть черный, но в рядах только белые", - говорится в заявлении фанатского движения "Торпедо" "Запад-5" в социальной сети ВКонтакте.

Стоит отметить, что 19-летний Ботака-Иобома имеет российское гражданство и является воспитанником "Торпедо", а затем выступал за "Локомотив".

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