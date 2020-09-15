Фанаты "Ростова" атаковали болельщиков "Локомотива" после матча

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Фанаты "Ростова" атаковали болельщиков "Локомотива" после матча

После матча 7-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Локомотивом" произошла драка между фанатами двух команд.

Возле одного из баров Ростова-на-Дону местные болельщики напали на поклонников "железнодорожников" и серьёзно избили их.

Полицейским пока задержать никого не удалось. Госпитализация потребовалась двоим пострадавшим, у которых сотрясение мозга и другие травмы. 

Напомним, что сам матч завершился нулевой ничьей.

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