Фанаты "Ростова" присоединились к акции протеста против полицейского беспредела

Фанаты ещё одного клуба РПЛ присоединились к акции "Фратрии" против полицейского беспредела.

Напомним, что болельщики "Спартака" предложили на 30-й минуте покинуть трибуны во время матча 19-го тура РПЛ.

В пятницу в протесте приняли участие ультрас "Зенита", "Динамо", "Локомотива" и тульского "Арсенала".

Сегодня фанаты "Краснодара" и ЦСКА подтвердили, что поддержат акцию. Теперь с заявлением выступили поклонники "Ростова".

"Кажется, мы уже начали забывать, что являемся силой! Единство - наша сила. Последние события в Питере показывают, что пора объединиться перед беспределом органов правопорядка, оставив соперничество между собой. Любой болельщик или фанат, находясь дома или на выезде, может быть закрыт. Просто так. Потому что это кому-то нужно.

Не реагировать на беспредел нельзя. Поэтому мы поддерживаем общероссийскую акцию и уходим с выездной трибуны стадиона "Открытие Арена" на 30-й минуте, также отказавшись от любой визуальной поддержки! Свободу Ультрас!!!" - говорится в публикации сообщества "Фанаты "Ростсельмаша" в соцсети "ВКонтакте".

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.

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