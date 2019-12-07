Фанаты "Ростова" присоединились к акции протеста против полицейского беспредела
Фанаты ещё одного клуба РПЛ присоединились к акции "Фратрии" против полицейского беспредела.
Напомним, что болельщики "Спартака" предложили на 30-й минуте покинуть трибуны во время матча 19-го тура РПЛ.
В пятницу в протесте приняли участие ультрас "Зенита", "Динамо", "Локомотива" и тульского "Арсенала".
Сегодня фанаты "Краснодара" и ЦСКА подтвердили, что поддержат акцию. Теперь с заявлением выступили поклонники "Ростова".
"Кажется, мы уже начали забывать, что являемся силой! Единство - наша сила. Последние события в Питере показывают, что пора объединиться перед беспределом органов правопорядка, оставив соперничество между собой. Любой болельщик или фанат, находясь дома или на выезде, может быть закрыт. Просто так. Потому что это кому-то нужно.
Не реагировать на беспредел нельзя. Поэтому мы поддерживаем общероссийскую акцию и уходим с выездной трибуны стадиона "Открытие Арена" на 30-й минуте, также отказавшись от любой визуальной поддержки! Свободу Ультрас!!!" - говорится в публикации сообщества "Фанаты "Ростсельмаша" в соцсети "ВКонтакте".
Матч "Спартак" - "Ростов" состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.
Не пропустите: Болельщики "Локомотива" скандировали "Запашный - пёс" на матче с "Арсеналом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Болельщик "Спартака" подал на Запашного заявления в прокуратуру и Следственный комитет
-
Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюремного заключения
-
Фанаты ЦСКА и "Краснодара" поддержали акцию протеста против действий полиции
-
"Реал" предложил "Арсеналу" обменяться форвардами
-
Главные новости дня: 6 декабря
Лента новостей
-
Гендиректор "Спартака" отреагировал на акцию протеста болельщиков против действий полиции
-
"Сампдория" продлила контракт с Квальяреллой
-
"Барселона" предложит за Мбаппе 120 миллионов евро и двух игроков
-
Болельщик "Спартака" подал на Запашного заявления в прокуратуру и Следственный комитет
-
Навальный прокомментировал заявление Слуцкого о своих расследованиях
-
Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюремного заключения
-
Ибрагимович: "Мечтаю сыграть плохого парня в фильме Тарантино, который разбивает лицо Дуэйну Джонсону"
-
Смертин: "Цель истории с ДТП - выставить меня как непорядочного человека"
-
"Барселона" не продаст "Атлетико" Ракитича
-
Фанаты "Ростова" присоединились к акции протеста против полицейского беспредела
-
Вальверде рассказал о значимости Месси для истории футбола
-
Сёмин отреагировал на слухи о своей отставке с поста главного тренера "Локомотива"
-
Игроки "Манчестер Юнайтед" попросили не увольнять Сульшера
-
Бакаев высказался о работе с Тедеско
-
"Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Реала"
-
Болельщики "Локомотива" скандировали "Запашный - пёс" на матче с "Арсеналом"
-
"Ливерпуль" назвал имя лучшего игрока ноября
-
Фанаты ЦСКА и "Краснодара" поддержали акцию протеста против действий полиции
-
Тренер "Динамо" Новиков сделал заявление о своём будущем в клубе
-
Джеррард договорился о продлении контракта с "Рейнджерс"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14