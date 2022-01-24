Фанаты "Ростова" присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

Теги ростов

Фанаты "Ростова" присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

Фото Rostselmash Fans

Болельщики ещё одной команды РПЛ вслед за фанатами "Спартака" объявили о планах бойкотировать матчи.

Такую форму протеста против введения Fan ID выбрали поклонники "Ростова".

"Мы, активные фанаты "Ростсельмаша", единогласно приняли решение отказаться от оформления "паспорта болельщика" (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён. Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля.

На наш взгляд, такое отсеивание "неправильных" болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр. Несмотря на это, мы были, есть и будем с "Сельмашем" до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами. Один за всех и все за одного!" - говорится в заявлении.

Напомним, что Госдума России приняла закон о введении Fan ID 17 декабря. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Не пропустите: В "Спартаке" отреагировали на бойкот фанатов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" передумала избавляться от Люка де Йонга

"Барселона" передумала избавляться от Люка де Йонга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов