Фанаты "Ростова" присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID
Фото Rostselmash Fans
Болельщики ещё одной команды РПЛ вслед за фанатами "Спартака" объявили о планах бойкотировать матчи.
Такую форму протеста против введения Fan ID выбрали поклонники "Ростова".
"Мы, активные фанаты "Ростсельмаша", единогласно приняли решение отказаться от оформления "паспорта болельщика" (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён. Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля.
На наш взгляд, такое отсеивание "неправильных" болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр. Несмотря на это, мы были, есть и будем с "Сельмашем" до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами. Один за всех и все за одного!" - говорится в заявлении.
Напомним, что Госдума России приняла закон о введении Fan ID 17 декабря. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Не пропустите: В "Спартаке" отреагировали на бойкот фанатов. | http://soccernews.ru
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