Фанаты "Рубина" присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID
Фото инстаграм "Фанаты Рубина"
Фанатское объединение казанского "Рубина" выступило с заявлением в связи с грядущим введением системы Fan ID на стадионах.
"На сегодняшний день в медиасфере не утихают толки о введении очередного репрессивного закона, призванного уничтожить жалкие остатки прав и свобод современного футбольного болельщика. Вы все знаете, о чём идёт речь, и это наше официальное заявление. Мы, активные фанаты казанского "Рубина", приняли однозначное и единогласное решение выразить протест абсурдной инициативе чиновников и отказываемся от оформления Fan ID (паспорта болельщика), а следовательно и посещения любых спортивных мероприятий, для которых потребуется предоставление данной бумажки.
Являясь хранителями ценностей традиционной фанатской культуры, мы считаем недопустимым идти на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр, где каждый неугодный властям болельщик может быть "забанен" на годы просто за то, что он не понравится условному стюарду или уполномоченному лицу. Мы не единожды сталкивались с беспределом во всех его проявлениях за долгие годы существования движа. Fan ID призван не обеспечить безопасность зрителей, а упростить людям в погонах депортацию "неправильных" болельщиков за пределы стадионов России – никаких иллюзий на этот счёт у нас нет.
Мы любим "Рубин" всем сердцем, всегда поддерживаем команду, и продолжим болеть за неё до конца, изыскивая любые доступные нам способы за пределами стадиона, пока закон о паспорте болельщика не будет предан забвению. Футбол для фанатов!" – говорится в заявлении.
Ранее бойкот матчам из-за Fan ID объявили фанатские объединения "Спартака", "Зенита", "Ростова" и "Крыльев Советов".
Напомним, что Госдума России приняла соответствующий закон 17 декабря. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года.
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