Фанаты сборной Англии освистали Гомеса, на которого набросился Стерлинг
Защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джо Гомес подвергся обструкции со стороны фанатов национальной команды во время матча квалификации Евро-2020 против Черногории (7:0).
22-летний футболист вышел на замену в середине второго тайма, после чего болельщики встречали каждое его касание мяча свистом, сообщает BBC.
Напомним, что Гомес в преддверии поединка имел конфликт с вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, в результате которого игрока "горожан" временно отстранили от работы со сборной.
Сам Стерлинг в твиттере осудил поведение фанатов.
"Я хотел оставить всё как есть, но сегодня я должен вновь взять слово. Мне было тяжело слышать, как моего партнёра по команде освистывают из-за моей вины. Джо не сделал ничего плохого. Эта неделя выдалась тяжёлой, он упорно работал, поэтому, когда он выходил на замену, было неправильно его освистывать. Я беру всю ответственность и последствия на себя. Я должен был это сказать", - написал Стерлинг.
Не пропустите: Саутгейт заявил о завершении конфликта между Стерлингом и Гомесом. | http://soccernews.ru
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