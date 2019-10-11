Фанаты сборной Англии столкнулись с пражской полицией

Прага принимает игру квалификационного раунда Евро-2020 Чехия - Англия.

Как сообщает Daily Star, в преддверии матча фанаты "трех львов" столкнулись с местной полицией.

The riot police are out in Prague... pic.twitter.com/3xtcj8QOdh — The Away Fans (@theawayfans) 11 октября 2019 г.

По сведениям источника, болельщики кидали в полицейских бутылки. В ответ силовики применили шумовые гранаты.

Известно, что в ходе столкновений пострадал как минимум один болельщик. Около десяти англичан были задержаны.

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