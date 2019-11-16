Фанаты сборной Финляндии ярко отпраздновали выход команды на Евро-2020
Болельщики сборной Финляндии выбежали на поле после окончания матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Лихтенштейном (3:0), празднуя выход команды в финальную стадию Евро-2020.
Видео в своем Twitter опубликовал известный журналист Алексей Андронов.
"Этот день настал. Впервые в истории. Финляндия едет на большой футбольный турнир. Если в Санкт-Петербург - будет праздник века", - написал Андронов.
Этот день настал. Впервые в истории. Финляндия едет на большой футбольный турнир. Если в Санкт-Петербург - будет праздник века ;)— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) November 15, 2019
Tämä päivä on koittanut. Ensimmäistä kertaa historiassa. Suomi on menossa suureen jalkapalloturnaukseen. Pietarissa on vuosisadan juhla. ;) pic.twitter.com/KdH9XF1KNt
Финляндия гарантировала себе второе место в группе J и впервые в истории примет участие в континентальном первенстве. В борьбе за путёвку на Евро-2020 финны опередили такие сборные, как Греция, Армения и Босния.
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|Швейцария
|3
|5
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|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
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|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
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|4
|Россия
|3
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|Группа C
|М
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|3
|3
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|3
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|3
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|1
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|2
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|Швеция
|3
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|О
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|5
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|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
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