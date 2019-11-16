Фанаты сборной Финляндии ярко отпраздновали выход команды на Евро-2020

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Фанаты сборной Финляндии ярко отпраздновали выход команды на Евро-2020

Болельщики сборной Финляндии выбежали на поле после окончания матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Лихтенштейном (3:0), празднуя выход команды в финальную стадию Евро-2020.

Видео в своем Twitter опубликовал известный журналист Алексей Андронов.

"Этот день настал. Впервые в истории. Финляндия едет на большой футбольный турнир. Если в Санкт-Петербург - будет праздник века", - написал Андронов.

Финляндия гарантировала себе второе место в группе J и впервые в истории примет участие в континентальном первенстве. В борьбе за путёвку на Евро-2020 финны опередили такие сборные, как Греция, Армения и Босния.

Не пропустите: Норвегия разгромила Фарерские острова, сохранив шансы выйти на Евро-2020. | http://soccernews.ru

 
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