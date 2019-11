Фанаты сборной Финляндии ярко отпраздновали выход команды на Евро-2020

Болельщики сборной Финляндии выбежали на поле после окончания матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Лихтенштейном (3:0), празднуя выход команды в финальную стадию Евро-2020.

Видео в своем Twitter опубликовал известный журналист Алексей Андронов.

"Этот день настал. Впервые в истории. Финляндия едет на большой футбольный турнир. Если в Санкт-Петербург - будет праздник века", - написал Андронов.

Tämä päivä on koittanut. Ensimmäistä kertaa historiassa. Suomi on menossa suureen jalkapalloturnaukseen. Pietarissa on vuosisadan juhla. ;) pic.twitter.com/KdH9XF1KNt