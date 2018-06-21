Фанаты сборной Колумбии необычным способом пронесли алкоголь на матч ЧМ-2018



Болельщики сборной Колумбии сумели обмануть стюардов на стадионе в Саранске и пронесли алкоголь на матч первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Японии (1:2), сообщает Marca.

Фанаты использовали муляж бинокля и налили в него ликер, который и употребляли на стадионе.

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