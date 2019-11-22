Фанаты сборной России скандировали нацистские приветствия во время матча с Сан-Марино

Журналист Артём Локалов сообщил, что во время матча десятого тура квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России фанаты гостей не только скандировали оскорбления в адрес Артёма Дзюбы, но и позволили себе выкрики нацистского содержания.

"На трибунах было не только похабное скандирование в адрес Артёма Дзюбы, но и, как отмечают очевидцы, упоминание лидеров фашистского движения и соответствующие приветствия со стороны группы россиян. Спецкор "Матч ТВ" Антон Анисимов работал на игре в Серравалле, слышал, что неслось с трибуны, а потом общался с болельщиками, давно посещающими гостевые игры сборной, в том числе, с детьми, с семьями. Они рассказали и о нацистских приветствиях со стороны некоторых зрителей, очевидно, граждан Российской Федерации, а не Сан-Марино", - написал журналист в своём телеграм-канале.

Локалов также отметил, что поведение российских фанатов может привести к санкциям со стороны УЕФА.

Напомним, что Россия разгромила Сан-Марино со счётом 5:0.

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