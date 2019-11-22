Фанаты сборной России скандировали нацистские приветствия во время матча с Сан-Марино
Журналист Артём Локалов сообщил, что во время матча десятого тура квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России фанаты гостей не только скандировали оскорбления в адрес Артёма Дзюбы, но и позволили себе выкрики нацистского содержания.
"На трибунах было не только похабное скандирование в адрес Артёма Дзюбы, но и, как отмечают очевидцы, упоминание лидеров фашистского движения и соответствующие приветствия со стороны группы россиян. Спецкор "Матч ТВ" Антон Анисимов работал на игре в Серравалле, слышал, что неслось с трибуны, а потом общался с болельщиками, давно посещающими гостевые игры сборной, в том числе, с детьми, с семьями. Они рассказали и о нацистских приветствиях со стороны некоторых зрителей, очевидно, граждан Российской Федерации, а не Сан-Марино", - написал журналист в своём телеграм-канале.
Локалов также отметил, что поведение российских фанатов может привести к санкциям со стороны УЕФА.
Напомним, что Россия разгромила Сан-Марино со счётом 5:0.
Не пропустите: Во время матча Сан-Марино - Россия Дзюбу оскорбляли болельщики двух клубов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Эмери озвучил задачу "Арсенала"
-
Азар - о лишнем весе: "Когда я в отпуске, ни в чём себе не отказываю"
-
Сарри оценил шансы Роналду сыграть с "Аталантой"
-
Отец Черышева рассказал, как сын отказал "Зениту"
-
Алексей Миранчук попал на обложку известного итальянского издания
-
Месси сделал подарок таланту из дортмундской "Боруссии"
-
Тренер "Лилля" раскритиковал Моуринью
-
Жеребьёвка определила хозяина в матче Кубка России "Спартак" - ЦСКА
-
"Милан" и "Наполи" ведут борьбу за Торрейру
-
Джака может в субботу вернуться в состав "Арсенала"
-
Три клуба АПЛ поспорят за полузащитника "Чикаго Файр"
-
Почеттино трогательно попрощался с игроками "Тоттенхэма"
-
Фанаты сборной России скандировали нацистские приветствия во время матча с Сан-Марино
-
Генеральный секретарь РФС может сменить Прядкина на посту главы РПЛ
-
"Ювентус" пока не договорился о трансфере Миранчука, за него борются ещё два клуба Серии А
-
Оздоев поставил оценку выступлению сборной России в квалификации Евро-2020
-
Хонда заявил о готовности дебютировать за "Витесс"
-
"Реал" готовит новый контракт для Бензема
-
Головин - о кумирах: "После Евро-2008 я был в восторге от Аршавина"
-
Бэйл не собирается возвращаться в "Тоттенхэм"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13