Фанаты "Селтика" выиграли награду ФИФА

Болельщики "Селтика" получили награду от ФИФА.

Приз достался шотландцам за перформанс к 50-летию победы "Селтика" в Кубке европейских чемпионов 1967 года.

На награду претендовали фанаты дортмундской "Боруссии" и "Копенгагена".

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