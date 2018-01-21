Фанаты "Шальке" послали Горетцку на три буквы

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Фанаты "Шальке" послали Горетцку на три буквы

Фанаты "Шальке" сделали грубое послание хавбеку Леону Горетцке.

"Ни деньги, ни трофеи не стоят больше, чем наш клуб. Любой, кто не понимает может идти на ***" - написали болельщики на баннере.

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