Фанаты "Шальке" послали Горетцку на три буквы

Фанаты "Шальке" сделали грубое послание хавбеку Леону Горетцке.

"Ни деньги, ни трофеи не стоят больше, чем наш клуб. Любой, кто не понимает может идти на ***" - написали болельщики на баннере.

Читайте также: Официально: Горетцка летом перейдет в "Баварию". | http://soccernews.ru