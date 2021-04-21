Фанаты "Шальке" заставили футболистов клуба спасаться бегством (видео)

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Фанаты "Шальке" заставили футболистов клуба спасаться бегством (видео)Фото: Твиттер @s04 
Фанаты "Шальке" после поражения в 30 туре немецкой Бундеслиги от "Арминии" (0:1) напали на игроков своей команды.

Причиной стал досрочный вылет их любимого клуба из высшей лиги впервые с 1991 года.

В Твиттере Voetbal Ultras выложили видео на котором видно, как футболисты "Шальке" спасаются бегством от разгневанных фанатов.

На данный момент клуб из Гельзенкирхена набрал лишь 13 очков в текущем сезоне Бундеслиги. Отрыв от идущего на 17 месте "Кельна" составляет 13 баллов. В чемпионате Германии осталось сыграть всего 4 тура.

Читать также: "Шальке" вылетел из Бундеслиги | http://soccernews.ru
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