Фанаты "Шальке" заставили футболистов клуба спасаться бегством (видео)

Фото: Твиттер @s04

Фанаты "Шальке" после поражения в 30 туре немецкой Бундеслиги от "Арминии" (0:1) напали на игроков своей команды.

Причиной стал досрочный вылет их любимого клуба из высшей лиги впервые с 1991 года.

В Твиттере Voetbal Ultras выложили видео на котором видно, как футболисты "Шальке" спасаются бегством от разгневанных фанатов.

De spelers van Schalke 04 moesten gisteren na de nederlaag vluchten voor een grote groep boze supporters die teleurgesteld waren over de degradatie. pic.twitter.com/1CNBZALfS4 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 21, 2021

На данный момент клуб из Гельзенкирхена набрал лишь 13 очков в текущем сезоне Бундеслиги. Отрыв от идущего на 17 месте "Кельна" составляет 13 баллов. В чемпионате Германии осталось сыграть всего 4 тура.