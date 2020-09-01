Фанаты "Штутгарта" собирают деньги на трансфер Месси
Болельщик "Штутгарта" Тим Артманн организовал сбор средств для приобретения клубом аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Планируется собрать 900 миллионов евро, но на данный момент фанаты собрали около 700 евро.
"Мы собираем деньги, чтобы купить Месси в "Штутгарт". Если мы не соберем нужную сумму, или если Лео откажется, то деньги пойдут на благотворительность", - приводит слова Артманна ESPN.
Напомним, что 33-летний Месси принял решение расторгнуть контракт с "Барселоной" и покинуть клуб в статусе свободного агента. Главным претендентом на аргентинца является "Манчестер Сити".
Не пропустите: "Барселона" сообщила Месси условие для его ухода. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 31 августа
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" поборются за французского таланта
-
В легендарном аргентинском клубе произошла вспышка коронавируса
-
Фанаты "Штутгарта" собирают деньги на трансфер Месси
-
Денис Глушаков может вернуться в "Локомотив"
-
"Сельта" отказала "Локомотиву" в аренде Санти Мины
-
"Барселона" определилась с приоритетными трансферами на выход
-
"Наполи" отказался от трансфера Николы Влашича
-
Кингсли Коман рассказал, почему он не может вернуться в ПСЖ
-
Гнабри будет играть за "Баварию" под номером Рибери
-
Раджа Наингголан вернется в "Интер"
-
Дани Себальос близок к переходу в "Арсенал"
-
"Фиорентина" хочет вернуть в Италию бывшего форварда "Милана" Пентека
-
ЦСКА теряет Федора Чалова
-
Давид Силва заразился коронавирусом
-
Официально: Златан Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"
-
Месси пропустил первую тренировку "Барселоны" при Кумане
-
Артуро Видаль намерен разорвать контракт с "Барселоной"
-
Несколько ведущих игроков ПСЖ могли заразиться коронавирусом
-
3
"Манчестер Сити" согласовал условия контракта с лидером обороны "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20