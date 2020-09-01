Фанаты "Штутгарта" собирают деньги на трансфер Месси

Болельщик "Штутгарта" Тим Артманн организовал сбор средств для приобретения клубом аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Планируется собрать 900 миллионов евро, но на данный момент фанаты собрали около 700 евро.

"Мы собираем деньги, чтобы купить Месси в "Штутгарт". Если мы не соберем нужную сумму, или если Лео откажется, то деньги пойдут на благотворительность", - приводит слова Артманна ESPN.

Напомним, что 33-летний Месси принял решение расторгнуть контракт с "Барселоной" и покинуть клуб в статусе свободного агента. Главным претендентом на аргентинца является "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Барселона" сообщила Месси условие для его ухода. | http://soccernews.ru