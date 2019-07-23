Фанаты "Спартака" едва не устроили пожар на стадионе "Ростова"

В сети появилось видео с матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" - "Спартак" (2:2).

На нем видно, как фанат московского клуба бросил горящий файер с трибуны, после чего спрятался за спинами других болельщиков.

Напомним, что после окончания матча фанатов "Спартака" полчаса держали в подтрибунном помещении. Затем в помещение ворвались бойцы ОМОНа, которые принялись избивать болельщиков дубинками. Несколько человек были задержаны. Позже было дано разрешение выпускать по одному человеку

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