Фанаты "Спартака" едва не устроили пожар на стадионе "Ростова"

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Фанаты "Спартака" едва не устроили пожар на стадионе "Ростова"

В сети появилось видео с матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" - "Спартак" (2:2).

На нем видно, как фанат московского клуба бросил горящий файер с трибуны, после чего спрятался за спинами других болельщиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С чего все началось? Едва не случился пожар, как оказалось. С нами этим видео поделились: мы сравнили кадры со своими, по всему похоже - это «Ростов арена». Ну и как это понимать? Бросить файер и раствориться в толпе... дела... это точно болельщики? #вести #вестидон #донтр #ростов #ростовдон #ростовнадону #ростовскаяобласть #дон #новостиростов #ростовглавный #вгтрк #ростовгород #рнд #южнаястолица #инстаростов #161 #rostov #rostovondon #southerncapital #rostovondon #cityofrostov #instarostov #rov #rnd #russia #visitrussia #inspiredon #welcometorostov #югроссии

Публикация от ВЕСТИ. Дон (@vesti_don)

Напомним, что после окончания матча фанатов "Спартака" полчаса держали в подтрибунном помещении. Затем в помещение ворвались бойцы ОМОНа, которые принялись избивать болельщиков дубинками. Несколько человек были задержаны. Позже было дано разрешение выпускать по одному человеку

Не пропустите: В СМИ попало видео с инцидентом после матча "Ростов" - "Спартак". | http://soccernews.ru
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