Фанаты "Спартака" на матче с "Уралом" вывесили баннер в адрес Соболева
Фото: телеграм-канал Максима Алланазарова
Фанаты "Спартака" невольны игрой форварда команды Александра Соболева.
На игре против "Урала" болельщики вывесили баннер с надписью: "Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять".
Отметим, что Соболев не попал в стартовый состав на матч. В 5 играх текущего сезона игрок забил один гол с пенальти.
Ранее Соболев продлил контракт с "красно-белыми".
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