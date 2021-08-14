Фанаты "Спартака" на матче с "Уралом" вывесили баннер в адрес Соболева

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Фанаты "Спартака" на матче с "Уралом" вывесили баннер в адрес Соболева Фото: телеграм-канал Максима Алланазарова

Фанаты "Спартака" невольны игрой форварда команды Александра Соболева.

На игре против "Урала" болельщики вывесили баннер с надписью: "Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять".

Отметим, что Соболев не попал в стартовый состав на матч. В 5 играх текущего сезона игрок забил один гол с пенальти.

Ранее Соболев продлил контракт с "красно-белыми".

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